Хоккеисту Ковальчуку не понравился первый матч за «Вашингтон Кэпиталз»
Российский хоккеист и левый нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук пожаловался на свою игру в первом матче за команду. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
По информации «Газеты.ru», хоккейный клуб «Вашингтон» одержал победу в поединке с «Виннипег Джетс». Матч закончился серией буллитов — 4:3.
По завершении игры Ковальчук получил показатель полезности «минус два».
«Мы выиграли, все отлично. Хотя своей личной игрой я недоволен. Сыграл сегодня „минус два“ — нужно исправляться», — подчеркнул он.