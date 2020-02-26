Хоккеисту Ковальчуку не понравился первый матч за «Вашингтон Кэпиталз»

По информации «Газеты.ru», хоккейный клуб «Вашингтон» одержал победу в поединке с «Виннипег Джетс». Матч закончился серией буллитов — 4:3.

По завершении игры Ковальчук получил показатель полезности «минус два».

«Мы выиграли, все отлично. Хотя своей личной игрой я недоволен. Сыграл сегодня „минус два“ — нужно исправляться», — подчеркнул он.