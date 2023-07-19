Спорт 19 июля 2023, 17:09 Хоккеистки из нижегородского «Торпедо» попали в список самых лучших игроков в истории ЖХЛ

Читать 360tv в

Ангелина Гончаренко и Нина Пирогова из нижегородского «Торпедо» попали в топ самых полезных игроков за всю историю Женской хоккейной лиги. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ЖХЛ.

Ангелина Гончаренко провела в ЖХЛ семь чемпионатов. Спортсменка пропустила всего один из-за рождения ребенка. Нина Пирогова провела в лиге 256 матчей. Девушку оценили как «самого результативного защитника в истории Лиги».

Реклама

В рейтинг лучших также попали хоккеистки «Агиделя» Мария Печникова, Анна Шибанова и Мария Баталова.