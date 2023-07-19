19 июля 2023, 17:09
Хоккеистки из нижегородского «Торпедо» попали в список самых лучших игроков в истории ЖХЛ
Ангелина Гончаренко и Нина Пирогова из нижегородского «Торпедо» попали в топ самых полезных игроков за всю историю Женской хоккейной лиги. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ЖХЛ.
Ангелина Гончаренко провела в ЖХЛ семь чемпионатов. Спортсменка пропустила всего один из-за рождения ребенка. Нина Пирогова провела в лиге 256 матчей. Девушку оценили как «самого результативного защитника в истории Лиги».
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В рейтинг лучших также попали хоккеистки «Агиделя» Мария Печникова, Анна Шибанова и Мария Баталова.
Хоккей
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