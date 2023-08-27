Спорт 27 августа 2023, 17:45 Хоккеистам СКА поставили задачу выиграть Кубок Гагарина в новом сезоне Глава «Газпрома» Миллер: игрокам СКА поставлена задача выиграть Кубок Гагарина Alexander Kulebyakin/GlobalLookPress

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Хоккеистам СКА поставлена задача выиграть Кубок Гагарина в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на презентации команды сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

СКА является одним из символов Санкт-Петербурга, который умеет хранить и приумножать традиции. Одна из них — ставить амбициозные цели, отметил Миллер.

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«И в этом сезоне перед СКА поставлена амбициозная цель — выиграть Кубок Гагарина», — подчеркнул он.

Миллер назвал правильно поставленную цель половиной успеха, а второй половиной — сплав молодости, опыта и профессионализма на хоккейной площадке. Он пообещал, что болельщики увидят мощную, яркую и результативную игру команды.

Американский нападающий Алекс Гальченюк подписал контракт с петербургским хоккейным клубом СКА на два года, сообщил ранее главный тренер команды Роман Ротенберг.