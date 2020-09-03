Хоккеистам «Йокерита» засчитали техническое поражение за неявку на матч в Минск

«В соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента „Йокериту“ засчитано техническое поражение», — говорится в сообщении.

Издание Iltalehti уточнило, что команда планировала отправиться в Белоруссию в четверг, 3 сентября. Но во второй половине дня клуб объявил, что матч не состоится. Назвать причины отмены руководство «Йокерита» пообещало позднее.

По правилам КХЛ, кроме технического поражения клуб ожидают штраф в размере трех миллионов рублей и выплата компенсации всех убытков, которые понесли их соперники.

При этом издание отметило, что решение КХЛ о техническом проигрыше говорит о том, что у финской команды не было никаких форс-мажорных обстоятельств для неявки на матч.

Следующий матч у «Йокерита» пройдет 5 сентября в Риге. Финские хоккеисты выйдут на лед против местной команды «Динамо». В этот же день оставшиеся сегодня без матча минские спортсмены примут у себя команду «Барыс» из Нур-Султана.