Хоккеиста Панарина болельщики «Коламбуса» встретили свистом

По данным информагентства, матч закончился победой «Нью-Йорк Рейнджерс», причем последнюю шайбу забросил Панарин. Фанаты «Коламбуса» принимались свистеть каждый раз, когда шайба оказывалась у россиянина. Болельщики в обиде на форварда из-за его ухода из стана «голубых курток». Однако бомбардир не стушевался и продемонстрировал хорошую игру, принеся победу своей новой команде.