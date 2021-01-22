Хоккеиста молодежки доставили в больницу после матча в Омске

На опубликованных кадрах видно, как два спортсмена сцепились между собой. Попытка судей разнять их успехом не увенчалась. В итоге «Ястреб» уронил «Медведя» на лед. После видно, что юноша потерял сознание. На место прибыли врачи, которые погрузили его на носилки и увезли.

В результате хоккеиста «Медведей» унесли с катка на носилках. Капитану омичей за драку назначили штраф. Матч закончился со счетом 4:1 в пользу «Ястребов».

Минздрав Омской области сообщил, что пострадавшего хоккеиста доставили в детскую городскую больницу, где его осматривают нейрохирурги. В ведомстве уточнили, что он находится в сознании. Переломов нет.

Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму. Его лечение взял под контроль главный врач больницы.

Устоявшему на ногах хоккеисту за драку назначили штраф. Матч закончился со счетом 4:1 в пользу «Ястребов».