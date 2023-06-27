Спорт 27 июня 2023, 06:34 Хоккеиста Коннора Макдэвида признали самым выдающимся игроком сезона в НХЛ Нападающий Коннор Макдэвид получил приз «Тед Линдсей Эворд» по итогам сезона 2022/23 в НХЛ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Члены профсоюза хоккеистов Национальной хоккейной лиги (NHLPA) выбрали самого выдающегося игрока сезона 2022/23. Награду «Тед Линдсей Эворд» получил капитан и нападающий клуба «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, сообщил «Матч ТВ».

Канадский форвард заработал 153 очка, забив 64 шайбы и сделав 89 результативных передач. За «Тед Линдсей Эворд» боролись нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк и защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон, но приз четвертый раз в карьере достался Коннору Макдэвиду. Церемония награждения прошла в Нэшвилле.

Реклама

Российские спортсмены в НХЛ тоже отличились. Нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев выиграл второй в своей карьере и первый для клуба Кубок Стэнли. Он стал 15-м игроком из России, которые сумел заполучить эту награду больше одного раза. Однако кубок в этом году решили не привозить в страну.