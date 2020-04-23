«Все очень тяжело». Хоккеиста Александра Мальцева ввели в искусственную кому

«Все очень тяжело. Он в искусственной коме», — уточнил коллега Мальцева.

По его словам, спортсмен находится в больнице Германии. Лечение затянулось на два месяца — врачи уже не в первый раз вводят его в состояние медикаментозной комы, но в целом они дают обнадеживающие прогнозы, заявил Крикунов.

Что конкретно стало причиной госпитализации, не уточняется.

20 апреля Александру Мальцеву исполнился 71 год. Хоккеист выступал в роли форварда и входил в сборную страны. Также он играл за московское «Динамо» в 1960-1980-х годах. В составе этой команды он стал пятикратным серебряным, семикратным бронзовым призером чемпионатов СССР, выигрывал Кубок Шпенглера и Кубок Торонто.

Мальцев — абсолютный рекордсмен сборной СССР по хоккею: провел больше всех матчей и забросил больше всех шайб. В 1997 году его включили в зал славы «Динамо».