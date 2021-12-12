Хоккеиста «АК Барса» увезли на носилках во время матча

Нападающий «АК Барса» Дмитрий Воронков получил травму головы во время матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым». Лед он покинул на носилках.

Нападающий казанского клуба «АК Барс» во время домашнего матча чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» получил удар в голову от форварда уфимцев Петра Хохрякова. Это случилось на 37-й минуте игры.

Дмитрия Воронкова унесли со льда на носилках. За него вступился товарищ по команде Артем Галимов — он попытался устроить драку с Хохряковым. В результате получил две минуты штрафа за грубость.

Хохрякова судьи удалили с поля до конца игры. Он получил пятиминутный штраф за атаку в область головы и шеи и 20-минутный дисциплинарный штраф. Игра окончилась победой «Салавата Юлаева» со счетом 4:2. Воронков забил один из голов казанского клуба.

Дмитрию Воронкову 21 год. В этом сезоне он провел 37 матчей.