Спорт 22 октября 2022, 19:11 Призванный в армию хоккеист Федотов начал работать со сборной ВМФ — СМИ «Матч ТВ»: призванный в армию хоккеист Федотов начал работать со сборной ВМФ freepik

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Со скандалом призванный в армию летом хоккеист Иван Федотов не только служит в воинской части в Северодвинске, но и работает со сборной Военно-морского флота. Об этом сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на источники.

По их информации, вратарь занимается со спортсменами от 18 лет в Петербурге. Например, сегодня во дворце спорта СКА Федотов приехал вместе со срочниками играть против ветеранов.

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Летом Ивана Федотова задержали по требованию военной прокуратуры, заподозрив в уклонизме. Кстати, обычно сборная России, в которой играл Федотов, подавала в Минобороны директиву об отсрочке для своих спортсменов.

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Из военкомата спортсмен попал в инфекционную больницу, позже его перевели в военно-клинический госпиталь Минобороны в Северодвинске. После выписки — отправили в третью роту учебной части.

Адвокат Федотова утверждал, что из-за нервного срыва у хоккеиста обострился гастрит. Но в итоге спортсмен отказался оспаривать призыв в суде.

В середине июля он принял присягу в закрытом режиме.