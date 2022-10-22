22 октября 2022, 19:11
Призванный в армию хоккеист Федотов начал работать со сборной ВМФ — СМИ
«Матч ТВ»: призванный в армию хоккеист Федотов начал работать со сборной ВМФ
Со скандалом призванный в армию летом хоккеист Иван Федотов не только служит в воинской части в Северодвинске, но и работает со сборной Военно-морского флота. Об этом сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на источники.
По их информации, вратарь занимается со спортсменами от 18 лет в Петербурге. Например, сегодня во дворце спорта СКА Федотов приехал вместе со срочниками играть против ветеранов.
Реклама
Летом Ивана Федотова задержали по требованию военной прокуратуры, заподозрив в уклонизме. Кстати, обычно сборная России, в которой играл Федотов, подавала в Минобороны директиву об отсрочке для своих спортсменов.
Реклама
Из военкомата спортсмен попал в инфекционную больницу, позже его перевели в военно-клинический госпиталь Минобороны в Северодвинске. После выписки — отправили в третью роту учебной части.
Адвокат Федотова утверждал, что из-за нервного срыва у хоккеиста обострился гастрит. Но в итоге спортсмен отказался оспаривать призыв в суде.
В середине июля он принял присягу в закрытом режиме.
Хоккей
Реклама
Реклама