Спорт 22 февраля 2023, 23:34 Хоккеист Зыков после перелома лицевой кости сыграет за СКА в ближайший четверг

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Форвард петербургского СКА Валентин Зыков примет участие в матче в четверг, 23 февраля. Спортсмен восстановился после тяжелой травмы лица. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Команда сразится с «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Зыков получил травму в начале февраля во время игры СКА — «Ак Барс». Из-за действий форварда Александра Радулова спортсмен лишился почти всего переднего ряда зубов, а также сломал лицевую кость, написал «Петербургский дневник».

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