Хоккеист Зарипов завершит карьеру после нового сезона

Хоккеист Данис Зарипов рассказал, что планирует завершить карьеру после того, как пройдет сезон-2021/22. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу «Ак Барса».

Он уточнил, что начала играть за «Ак Барс» 20 лет назад и теперь собирается завершить карьеру.

«Я готов делать все, чтобы юбилейный для клуба год стал победным. Верю, что мы способны на это вместе, впереди нас ждет долгий сезон», — рассказал Зарипов.

В составе клуба он сыграл 887 матчей и набрал 633 очка.