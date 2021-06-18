Хоккеист Василевский стал лучшим российским вратарем по числу побед в плей-офф НХЛ

Российский хоккеист, участник команды «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал лучшим российским вратарем по числу побед в Кубке Стэнли. Об этом написало издание inc-news.

В среду, 16 июня, состоялся матч «Тампы» против «Нью-Йорк Айлендерс». Он стал для Василевского 43 выигрышным матчем в плей-офф НХЛ. Таким образом Василевский обошел Евгения Набокова, у которого 42 победы. Причем Андрей провел на 14 матчей меньше, чем Евгений — 72 против 86. В тройке лидеров также оказался Николай Хабибулин.