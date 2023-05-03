Спорт 03 мая 2023, 18:23 Хоккеист Василевский подписал контракт с клубом «Салават Юлаев»

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Защитник Алексей Василевский присоединился к составу Уфимского клуба «Салават Юлаев». Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу команды.

Контракт рассчитан на три года.

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Ранее спортсмен закончил юлаевскую школу. В период с 2022 по 2023 годы он выступал за «Автомобилист». Всего он провел 67 матчей и заблокировал 178 бросков. Всего он отличился семью очками.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он сыграл в 490 матчах и получил 127 очков.