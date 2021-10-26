Российский хоккеист умер после матча в Новосибирске

Встреча команд Сибирской хоккейной лиги «Легион-2» и «Гвардия Сибири» стала последней игрой для спортсмена Константина Гнездилова. Мужчина умер в раздевалке новосибирского стадиона СКА после победы своей команды. Об этом сообщило издание НГС.

Матч прошел в минувшее воскресенье, 24 октября, и закончился со счетом 5:4 в пользу «Легиона-2». По данным журналистов, Гнездилов после игры вошел в раздевалку, где ему стало плохо. Потерявшему сознание спортсмену вызвали скорую, но врачи констатировали смерть 44-летнего хоккеиста.

В Службе-112 сообщили, что первый вызов врачей на стадион СКА поступил в 16:09. Медицинская помощь понадобилась мужчине, который почувствовал себя плохо. Спустя семь минут поступил второй звонок о том, что состояние пострадавшего ухудшилось.

Сибирская хоккейная лига на своей странице во «ВКонтакте» опубликовала соболезнования родным и близким Константина Гнездилова.

«Он был добрым и отзывчивым товарищем как на льду, так и в жизни. Таким он останется для нас навсегда. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Региональный главк Следственного комитета начал проверку после сообщений о смерти мужчины на стадионе СКА. В ведомстве подчеркнули, что намерены установить все обстоятельства случившегося. По итогам проверки следователи примут решение о заведении уголовного дела.

Константин Гнездилов был защитником в играх хоккейной команды «Легион-2». Это любительская команда, входящая в Сибирскую хоккейную лигу.