Умер завоевавший Кубок Стэнли хоккеист Том Керверс

В США скончался обладатель Кубка Стэнли в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Том Керверс. Ему было 58 лет.

В 2019 году Керверсу диагностировали рак легких, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

После ухода из игрового хоккея спортсмен стал радиокомментатором. В 2008 году занял должность помощника генерального директора «Тампы», а с 2011 по 2018-й был старшим советником гендиректора клуба. Потом трудился на аналогичной должности в «Миннесоте».

Керверс выходил на лед за «Монреаль» и «Анахайм», играл за «Ванкувер», «Торонто», «Нью-Джерси» и «Баффало». На его счету в НХЛ — 659 игр и 421 набранных очка за 93 гола и 328 голевых передачи.

Обладателем Кубка Стэнли Том Керверс стал в 1986 году, когда выступал за «Монреаль».