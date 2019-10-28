Хоккеист Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы

Травму плеча спортсмен получил на прошедшем домашнем матче с «Лос-Анджелес Кингз», который закончился со счетом 5:2. Тарасенко предстоит операция во вторник.

Хоккеист Тарасенко облокотился на кресло Трампа во время фотосессии в Белом Доме Подробнее

Нападающий получил травму практически сразу после начала матча. Он успел нанести два броска и совершить один силовой прием, после чего отправился в раздевалку. На кадрах видно, как Владимир даже не упал, а просто потерял шайбу и отъехал в сторону. Впрочем, он тут же отправился на скамейку и больше в игру не вступал.

В текущем сезоне в 10 играх Тарасенко набрал 10 (3+7) очков. Его клуб «Сент-Луис» сейчас находится на пятом месте в Западной конференции, во многом благодаря своему талантливому форварду. По прогнозам в строй он вернется лишь к апрелю, когда «Сент-Луис» будет готовиться к плей-офф. Для спортсмена этот сезон будет потерян.

27-летний форвард в 2012 году ушел из петербургского клуба «СКА» и решил продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге с клубом из Миссури «Сент-Луис Блюз». В 2014-15 и 2016/17 сезонах Владимир Тарасенко становился лучшим бомбардиром и снайпером команды, а этим летом выиграл кубок Стэнли.