Спорт 13 февраля 2023, 15:40 Хоккеист Тарасенко поблагодарил болельщиков «Сент-Луиса»

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Российский хоккеист Владимир Тарасенко поблагодарил болельщиков «Сент-Луис Блюз» за теплый прием, который они ему оказали, когда он перешел в клуб. Об этом сообщил RT.

«11 сезонов и миллион воспоминаний. Начиная с того момента, как я был задрафтован, от исполнения моей мечты выступать в НХЛ до победы в Кубке Стэнли. Это останется со мной на всю жизнь. Болельщики, вы приняли меня и мою семью как своих с первого дня», — поделился спортсмен.

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Также он выразил слова благодарности всей организации «Сент-Луиса», тренерам, сотрудникам и товарищам по команде. Хоккеист подчеркнул, что для него было честью и привилегией играть для фанатов команды все эти годы.

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«Нью-Йорк Ренджерс» приобрел Тарасенко у «Блюз» на прошлой неделе. В своем первом матче за клуб нападающему удалось забросить шайбу с передачи соотечественника — форварда Артемия Панарина.