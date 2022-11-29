Спорт 29 ноября 2022, 21:56 Хоккеист Свечников отказался от оформления американского гражданства

Читать 360tv в

Нападающий клуба НХЛ «Каролина» Андрей Свечников рассказал, что не собирается получать гражданство США, как это сделали другие российские хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Малкин. Об этом сообщила газета «Спорт-Экспресс».

Хокеист отметил, что считает Россию домом, а США — это просто место работы, уточнило ИА «Невские новости». Поэтому в дальнейшем он планирует жить в России, а Штаты посещать изредка.

Реклама

«Я бы сказал, я русский на 100%. Это даже не обсуждается!» — заключил Свечников.

Реклама