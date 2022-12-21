Спорт 21 декабря 2022, 05:39 Хоккеист Сошников подписал контракт с «Трактором»

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Бывший нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Никита Сошников подписал контракт с челябинским клубом «Трактор». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы российской команды.

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Контракт будет действовать до 30 апреля 2024 года. В начале сезона спортсмен выступал в Северной Америке. В составе «Бриджпорт Айлендерс» Американской хоккейной лиги (АХЛ) он успел отыграть четыре матча. В текущем сезоне Сошников отметился одной результативной передачей.