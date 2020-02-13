Хоккеист Слепышев объяснил свое возвращение в Россию

В свое время, играя за «нефтяников», Слепышев признался, что зашел в тупик. По словам хоккеиста, тренер видел его лимит, и они уперлись в какие-то рамки, поскольку он не показывал ту игру, которую хотел видеть в его исполнении наставник.

«Мне не хватало стабильности. Это главная проблема», — отметил спортсмен.

Слепышев напомнил, что у него были хорошие матчи, которые подтверждали, что он может играть в НХЛ на соответствующем уровне. Однако на предсезонке хоккеист получил травмы голеностопа, после чего все началось сначала. Пропуск тренировочного лагеря, от семи до восьми минут на поле, не попадание в состав.

«Если бы я добавил в своей (игре — прим. ред.) стабильности, то, думаю, могло там все сложиться по-другому. Поэтому мне нужно было что-то поменять, чтобы развиваться как хоккеисту. Я выбрал вариант вернуться в Россию и не пожалел», — подытожил спортсмен.