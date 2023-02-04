Спорт 04 февраля 2023, 02:15 Хоккеист СКА Зыков лишился верхних зубов при столкновении с Радуловым Хоккеист СКА Зыков потерял почти все верхние зубы при столкновении с Радуловым РИА «Новости»

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Хоккеист петербургского СКА Валентин Зыков выбил почти весь верхний ряд зубов при столкновении с нападающим казанского «Ак Барса» Александром Радуловым. «Спорт-Экспресс» опубликовал фото Зыкова после столкновения.

Судя по фотографии, игрок петербургского клуба лишился почти всех верхних зубов.

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Столкновение хоккеистов произошло на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игроки столкнулись в начале первого периода. Зыков пытался перехватить шайбу у Радулова.

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Как отмечается, на момент вынесения форварду «Ак Барса» большого штрафа судьи просматривали эпизод, но не увидели нарушения со стороны хоккеиста.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и закончилась победой хозяев. Игра завершилась со счетом 7:4 (3:3, 2:1, 2:0).

Тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что Зыков получил серьезный перелом лицевой кости, сообщило РИА «Новости. Спорт» в своем Telegram-канале. По его словам, хоккеиста сразу отвезли в больницу, где ему предстоит пройти операцию.

В начале января французский горнолыжник Виктор Мюффа-Жанде получил серьезные травмы при падении на трассе. Спортсмен зацепился лыжами за ворота, упал и врезался в защитную сетку во время соревнований по гигантскому слалому на этапе Кубка мира в швейцарском Адельбодене. Врачи доставили Мюффа-Жанде в больницу на вертолете. У француза диагностировали травму головы, а также порезы руки и лица.