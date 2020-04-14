    14 апреля 2020, 22:13

    Хоккеист Шестеркин рассказал о самочувствии после ДТП в Бруклине

    Дарья Морозова

    Вратарь клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал, что до сих пор чувствует себя некомфортно во время поездок на машине после аварии в Бруклине. Об этом сообщила газета «Спорт-Экспресс».

    По данным газеты «Известия», во время инцидента он был с нападающим Павлом Бучневичем. Авария произошла по вине другого водителя.

    «На первое время после аварии клуб мне выделил машину с водителем, возили на базу и с базы. Я и сам боялся за руль после этого садиться. И даже сейчас, когда езжу, у меня как будто паника начинается», — признался спортсмен.

    Он рассказал, что старается ездить очень аккуратно и постоянно держит ногу на тормозе.