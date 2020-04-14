Хоккеист Шестеркин рассказал о самочувствии после ДТП в Бруклине

По данным газеты «Известия», во время инцидента он был с нападающим Павлом Бучневичем. Авария произошла по вине другого водителя.

«На первое время после аварии клуб мне выделил машину с водителем, возили на базу и с базы. Я и сам боялся за руль после этого садиться. И даже сейчас, когда езжу, у меня как будто паника начинается», — признался спортсмен.

Он рассказал, что старается ездить очень аккуратно и постоянно держит ногу на тормозе.