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    09 марта 2022, 15:29

    Хоккеист Семен Варламов вернется в «Колорадо»

    Арина Бобкова

    Российский вратарь Семен Варламов может вернуться в состав клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо». Руководство команды планирует обменять его у «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на североамериканское издание The fourth period.

    В обмен на спортсмена клуб может получить пик во втором и третьем раундах драфта, который состоится в июне этого года.

    Семен Варламов окончил самарскую школу хоккея. Ранее он выступал за «Вашингтон» в Национальной хоккейной лиге.