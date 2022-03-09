Хоккеист Семен Варламов вернется в «Колорадо»

Российский вратарь Семен Варламов может вернуться в состав клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо». Руководство команды планирует обменять его у «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на североамериканское издание The fourth period.

В обмен на спортсмена клуб может получить пик во втором и третьем раундах драфта, который состоится в июне этого года.

Семен Варламов окончил самарскую школу хоккея. Ранее он выступал за «Вашингтон» в Национальной хоккейной лиге.