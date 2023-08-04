Спорт 04 августа 2023, 20:40 Хоккеист сборной США Барбер подписал контракт с клубом «Барыс»

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Американский форвард Райли Барбер заключил контракт с казахстанским клубом «Барыс», который выступает в Континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщил «КП Спорт» со ссылкой на пресс-службу клуба на официальном сайте.

Контракт рассчитан до 30 апреля 2024 года.

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Спортсмен провел 16 матчей в НХЛ. Он выступал за «Вашингтон», «Монреаль Канадиенс» и «Детройт в Ред Уингз».

В прошлом году Барбер выступил в американской сборной на чемпионате мира в элитном дивизионе.