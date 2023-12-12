Спорт 12 декабря 2023, 17:27 Хоккеист Порядин признался, что обрадовался возвращению Ильи Ковальчука в «Спартак»

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Нападающий хоккейного клуба «Спартак» Павел Порядин признался, что сильно обрадовался новости о возвращении Ильи Ковальчука в команду. Об этом он сообщил в беседе с RT.

По словам спортсмена, ему будет приятно поиграть за один клуб с таким мастером.

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«Несмотря на то что Илье 40 лет, думаю, он даст нам немало полезных советов как на площадке, так и в раздевалке», — сказал Порядин.

Он также отметил, что лично пообщаться с Ковальчуком ему пока что не удалось.