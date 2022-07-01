Хоккеист Павел Дацюк сообщил об окончании спортивной карьеры
Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингс» Павел Дацюк сообщил журналистам об окончании своей спортивной карьеры. Об этом написало издание Sports.ru.
«Все логично, просто я еще не объявил официально об этом. Все логично, все понимают. Объявлять я буду обязательно, с большим удовольствием и с уважением к болельщикам, ко всем, кто помогал мне», — процитировал слова Дацюка «ФедералПресс».
В последнее время 43-летний хоккеист выступал за екатеринбургский «Автомобилист».