Хоккеист Панарин рассмешил журналистов вопросом про водку после матча НХЛ

Российский форвард хоккейной команды «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пошутил в беседе с американскими журналистами после матча чемпионата Национальной хоккейной лиги. Он поинтересовался, нет ли у кого из сотрудников СМИ с собой водки, намекнув на мировой стереотип о русских. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист газеты USA Today Винц Меркольяно.

Он пояснил, что сначала разгоряченный после матча Панарин ответил на все вопросы журналистов.

«Когда мы заканчивали разговор, он широко улыбнулся и по-английски спросил: „Есть ли у кого-нибудь с собой водка?“» — написал Меркольяно и добавил смеющийся смайлик.

Подписчики потребовали от журналиста видео с шуткой Панарина. Они назвали хоккеиста героем НХЛ и оставили под постом Меркольяно несколько картинок с изображением бутылки «Столичной».

Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел в ночь на воскресенье, 23 января. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях обыграли команду «Нью-Джерси» со счетом 7:3. За время игры Панарин забил одну шайбу и сделал результативную передачу.

В этом сезоне на счету российского хоккеиста 37 матчей регулярного чемпионата лиги. В своих выступлениях Панарин забил 11 шайб и сделал 32 результативные передачи.