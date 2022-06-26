Хоккеист Панарин рассказал о своем психическом расстройстве

Нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» россиянин Артем Панарин заявил о диагностированном у него обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР). Это психическое заболевание, при котором у пациента появляются навязчивые мысли, которые сказываются на жизни. Такое признание он сделал в беседе с каналом «Матч ТВ.

Журналист поинтересовался у спортсмена причиной его перехода на кнопочный телефон. В ответ хоккеист рассказал о своем диагнозе.

«У меня ОКР, знаете про такое расстройство? У нас каждый день новые взгляды на мир. Сейчас я к этому отношусь с удовольствием. Как будто освободился, раньше сидел часами в социальных сетях, в YouTube», — пояснил Панарин.

Хоккеист отметил, что команде на него уже начали жаловаться. Особенно Райан Ривс, у которого он постоянно стреляет телефон, чтобы позвонить жене.

«В Америке 3G отключили, и моя Nokia в некоторых городах не ловит», — пояснил хоккеист.

Артем Панарин — самый высокооплачиваемый российский хоккеист в Национальной хоккейной лиге. Кроме команды «Нью-Йорк Рейнджерс», где он играет сейчас, также спортсмен выступал в клубах «Чикаго Блэкхокс» и «Коламбус Блю Джекетс».