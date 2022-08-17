Хоккеист Палму отказался продолжать карьеру в КХЛ

Бомбардир финского «Юкурита» Петерис Палму прокомментировал сообщение о том, что интерес к его кандидатуре проявляют некоторые клубы Континентальной хоккейной лиги. Игрока процитировало РИА ФАН.

«Мне звонили оттуда. Агентам была задача разобраться с этим вопросом. Больше мы не обсуждали это, потому что мне было совершенно ясно, что я не поеду в КХЛ», — подчеркнул хоккеист.

По данным информагентства, в прошлом регулярном чемпионате СМ-Лиги Палму удалось забросить 26 шайб и стать лучшим снайпером турнира.