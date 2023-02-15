Спорт 15 февраля 2023, 18:32 Хоккеист Овечкин сообщил о смерти отца Форвард «Вашингтона» Овечкин сообщил о смерти отца на 72-м году жизни РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил о смерти своего отца Михаила. Об этом он написал на странице в социальной сети.

Социальные сети Александра Овечкина

«Моего отца сегодня не стало. Прошу не беспокоить мою семью в столь тяжелое время, отнестись с пониманием. Благодарю всех за поддержку, спасибо», — написал спортсмен.

Реклама

Отцу хоккеиста был 71 год.

Реклама

Днем ранее стало известно, что Овечкин покинул расположение американского клуба и вылетел из Вашингтона в Москву в связи с семейными обстоятельствами. Он пропустит как минимум три ближайшие встречи своей команды в НХЛ.

В конце января россиянин забросил свою 811-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории лиги, отставая от лидирующего канадца Уэйна Гретцки на 83 гола.

В 2018 году Овечкин вместе со столичным клубом завоевал свой первый в профессиональной карьере Кубок Стэнли.