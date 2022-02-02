Хоккеист Овечкин сдал положительный тест на коронавирус

Капитан хоккейной команды «Вашингтона Кэпиталз» Александр Овечкин не выступит на лед предстоящего матча регулярного чемпионата НХЛ против клуба «Эдмонтон Ойлерз». Спортсмен сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба «Вашингтона» на своей странице в Twitter.

Также из-за протокола лиги Овечкин не сможет принять участие в Матче звезд НХЛ, который запланирован на 5 февраля. Встреча лучших хоккеистов пройдет в Лас-Вегасе. В рамках мероприятия состоятся три игры с участием четырех команд — по одной от каждого дивизиона.

В этом сезоне Овечкин занимает пятое место лучших бомбардиров НХЛ, набрав 58 очков. Он забил 29 шайб и сделал 29 результативных передач.