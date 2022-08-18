Хоккеист Овечкин раскрыл секрет подготовки к сезону

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин готовится к новому сезону в Национальной хоккейной лиге отдельно от команды, занимаясь лишь с персональным тренером. Об этом он рассказал в интервью Марусе Михейчик на «360».

«На протяжении 15 лет я тренируюсь и готовлюсь к сезону один, лишь вместе с тренером готовимся к сезону. Я привык готовиться самостоятельно и делать те моменты, которые мне понадобятся в дальнейшем», — сказал Овечкин.

По его словам, есть большая разница в подготовке между клубами НХЛ и молодежными командами.

«Есть разница в тренировках между молодежкой и клубом НХЛ. Там ты постоянно на сборе на базе, а здесь — делай что хочешь, но должен выйти и показать результат. Разные подходы», — резюмировал игрок.

Овечкин признался, что не потерял мотивацию в походе за еще одним Кубком Стэнли, однако для его завоевания должны сойтись многие факторы, в том числе удача.

Вместе с «Вашингтоном» Овечкин побеждал в Кубке Стэнли в 2018 году. Хоккеист занимает третье место в списке снайперов в истории НХЛ. На счету 36-летнего россиянина 780 заброшенных шайб, он уступает Горди Хоу (801) и Гретцки (894).

Ранее Овечкин высказался о детско-юношеском хоккейном турнире, который прошел в Красногорске.