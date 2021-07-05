Хоккеист Мозякин решил завершить карьеру

Бывший нападающий российской сборной и клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» (Магнитогорск) Сергей Мозякин завершил карьеру. Об этом заявил его агент Сергей Паремузов.

«Сергей Мозякин сегодня принял решение о завершении карьеры», — сказал Паремузов ТАСС.

Контракт Мозякина с «Металлургом» истек 30 апреля 2021 года. Ранее вице-президент клуба Сергей Ласьков сообщал, что хоккеист планирует продолжить сотрудничество. Мозякин играл за «Металлург» с 2011 года. За это время команда дважды становилась обладателем Кубка Гагарина — в 2014, 2016 годах.

Сергей Мозякин — лучший бомбардир в истории КХЛ (928) и обладатель многих рекордов российского хоккея. В составе российской сборной 40-летний хоккеист становился победителем Олимпийских игр (2018 год) и дважды одерживал победу на чемпионатах мира (2008, 2009 год).

Кроме того, Мозякин является двукратным серебряным (2010, 2015 годы) и бронзовым (2016, 2017 года) призером мировых первенств.

В сезоне-2020/21 он участвовал в 49 матчах, где набрал набрал 31 очко: 14 шайб и 17 передач.