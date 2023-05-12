Спорт 12 мая 2023, 18:10 Хоккеист Мокин вошел в состав тульского АКМ

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Профессиональный хоккейный защитник, воспитанник уфимского клуба «Салават Юлаев» Никита Мокин вошел в состав тульского клуба АКМ. Об этом сообщила «Тульская служба новостей».

По данным пресс-службы клуба, в Всероссийской хоккейной лиге спортсмен выступает с 2015 года. За это время Мокин провел 457 матчей и набрал 215 очков.

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Отмечается, что в прошедшем сезоне 2021/2022 хоккеист стал обладателем Кубка Петрова в составе клуба «Рубин».