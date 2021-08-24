Хоккеист «Миннесоты» Капризов не присоединится к ЦСКА

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов не присоединится к ЦСКА в сезоне-2021/22. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Twitter-аккаунт журналиста Майкла Руссо.

В последнее время «Миннесота» начала переговоры с хоккеистом о продлении контракта. К клубу Капризов присоединился в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Его дебютная игра в НХЛ состоялась в 2020-м году.

В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата он принял участие в 55 матчах. Капризову удалось набрать 51 (27+24) очко. В ходе плей-офф он собрал 3 (2+1) балла в семи встречах.

Контракт Капризова с «Миннесотой» подошел к концу летом 2021 года.