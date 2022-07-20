Хоккеист Михеев объяснил, почему выбрал «Ванкувер Кэнакс»

Российский хоккеист Илья Михеев объяснил, почему отдал предпочтение клубу Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс». Игрока процитировало РИА ФАН.

По данным информагентства, Михеев подписал с «Ванкувер Кэнакс» соглашение, которое рассчитано на четыре года. Он признался, что ему также поступали предложения от «Вашингтона» и других команд.

«Мы с агентом взвесили все „за“ и „против“, посмотрели составы команд и поэтому выбрали „Ванкувер“» — поделился хоккеист.