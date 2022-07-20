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    20 июля 2022, 16:39

    Хоккеист Михеев объяснил, почему выбрал «Ванкувер Кэнакс»

    Артур Блянихов

    Российский хоккеист Илья Михеев объяснил, почему отдал предпочтение клубу Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс». Игрока процитировало РИА ФАН.

    По данным информагентства, Михеев подписал с «Ванкувер Кэнакс» соглашение, которое рассчитано на четыре года. Он признался, что ему также поступали предложения от «Вашингтона» и других команд.

    «Мы с агентом взвесили все „за“ и „против“, посмотрели составы команд и поэтому выбрали „Ванкувер“» — поделился хоккеист.