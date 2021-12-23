Хоккеист Михайлов прокомментировал отсутствие НХЛ на Олимпиаде

Хоккеист, советский и российский тренер, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов в интервью для сайта телеканала «Звезда» высказался об отсутствии игроков Национальной хоккейной лиги на Олимпиаде в Китае. По его словам, это ситуация коснется только НХЛ, но не самих ОИ.

«У них на первом месте бизнес, а не Олимпийские игры. Они зарабатывают за счет игр НХЛ — это бизнес», — сказал хоккеист.

Он добавил, что НХЛ не подчиняется ни Олимпийскому комитету, ни Международной федерации хоккея на льду. Не участвовать в Олимпиаде было собственным решением НХЛ. При этом сама Олимпиада не пострадает от отсутствия игроков лиги.

«Пройдет Олимпиада и без них. Все команды, которые будут участвовать в олимпийском турнире — они будут все в равных условиях», — заключил Михайлов.