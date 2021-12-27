Хоккеист Мичков стал лучшим игроком сборной России в матче МЧМ-2022 против Швеции

Сборная России в матче группового этапа молодежного чемпионата мира-2022 (МЧМ-2022) по хоккею уступила Швеции. Встреча завершилась со счетом 3:6. Форвард российской сборной Матвей Мичков в этом матче оформил дубль. Он признан лучшим игроком команды.

У команды Швеции лучшим игроком стал форвард Оскар Магнуссон, отметил «Спорт-Экспресс». Однако результативными действиями он не отметился.

«Сегодня игра сложилась неудачно. Будем делать выводы и готовиться к следующим играм. Нужно будет серьезней относиться к ним и кровь из носу выигрывать», — привело издание слова Мичикова. Он отметил, что игроки команды уже готовятся к следующему матчу.

Следующая встреча сборной Россия в рамках МЧМ-2022 пройдет со Швейцарией. Матч состоится 28 декабря. Старт игры намечен на 0:30 по московскому времени.

Молодежная сборная России по хоккею провела 24 декабря контрольный матч со сборной Канады на поле канадцев «Роджерс Плэйс» перед чемпионатом мира — 2022. За одну минуту противники российских хоккеистов забили им две шайбы.