Хоккеист Мичков побил рекорд Овечкина и стал самым молодым автором гола в истории сборной России

Форвард Матвей Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборных России и СССР по хоккею. Ему всего 16 лет. Он превзошел достижение Александра Овечкина больше чем на год.

Спортсмен забил шайбу на 22-й минуте игры. Видео с моментом гола появилось на странице Федерации хоккея России в Twitter.

На опубликованных кадрах видно, что спортсмен поймал улетевшую шайбу за воротами команды соперника. Подняв шайбу на клюшку, он закинул ее за спину вратаря шведской команды.

Гол принес Матвею Мичкову титул самого молодого автора гола российской сборной по хоккею. Раньше это звание имел нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, который отличился в игре за национальную команду в возрасте 17 лет.

Матвей Мичков дебютировал в составе сборной России в минувший четверг, 11 ноября. Он вышел на лед против сборной Финляндии и стал самым молодым хоккеистом за всю историю команды.

В сезоне-2019/2019 молодой хоккеист набрал в 26 матчах Открытого чемпионата Москвы по хоккею 109 очков (70 шайб + 39 результативных передач). В прошлом сезоне Мичков установил рекорд в молодежной хоккейной лиге для спортсменов до 17 лет. Он забил 38 шайб в 56 играх. Также на его счету самый крупный результат зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года. В четырех матчах он забил девять шайб и сделал пять результативных передач.