Хоккеист Марло решил завершить карьеру

Экс-бомбардир клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло завершил профессиональную карьеру. Об этом написала «Политика Сегодня».

«Я приехал в Сан-Хосе 17-летним парнем. У меня были большие мечты, и вы поверили в меня с первого дня», — напомнил Марло.

Также он несколько лет играл за «Торонто» и «Питтсбурга». Хоккеист является рекордсменом по количеству проведенных игр в НХЛ — 1779. Уточняется, что всего в активе Марло насчитывается 1197 баллов за результативность.