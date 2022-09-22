Хоккеист Лукин признал, что давал взятку ради уклонения от армии | 360°

Эксклюзив 22 сентября 2022, 15:25 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Хоккеист Лукин признал, что давал взятку ради уклонения от армии Хоккеист из Уфы Владислав Лукин признал вину в даче взятки ради уклонения от армии

Читать 360tv в

Хоккеист из Уфы Владислав Лукин на судебном слушании по делу о даче взятки для уклонения от службы в армии признал свою вину. Заседание прошло в Ленинском суде в столице Башкортостана.

Реклама

По данным следственного управления СК РФ по Башкирии, двое студентов уфимского вуза в 2019 году через знакомого передали взятку сотруднику военного комиссариата. Они хотели получить освобождение или отсрочку от службы в рядах Вооруженных силы России. Уточняется, что сумма взяток — 170 и 175 тысяч рублей. Посредника тогда арестовали, в отношении подозреваемых открыли уголовное дело.

Ранее хоккеисты Анвар Сулейманов и Михаил Воробьев признаны виновными по аналогичному делу. Сулейманов получил пять лет условно с испытательным сроком на четыре года. Воробьеву назначили штраф в размере двух миллионов рублей. Последний заявил, что готов служить в армии.

Реклама

0 0 0 0 0 0