Хоккеист Лукин признал, что давал взятку ради уклонения от армии | 360°

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Хоккеист Лукин признал, что давал взятку ради уклонения от армии

Хоккеист из Уфы Владислав Лукин признал вину в даче взятки ради уклонения от армии

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Хоккеист из Уфы Владислав Лукин на судебном слушании по делу о даче взятки для уклонения от службы в армии признал свою вину. Заседание прошло в Ленинском суде в столице Башкортостана.

«Признаю свою вину, раскаиваюсь», — сказал Лукин.

Рассмотрение дела отложили на следующую среду, 28 сентября, из-за неявки свидетеля.

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По данным следственного управления СК РФ по Башкирии, двое студентов уфимского вуза в 2019 году через знакомого передали взятку сотруднику военного комиссариата. Они хотели получить освобождение или отсрочку от службы в рядах Вооруженных силы России. Уточняется, что сумма взяток — 170 и 175 тысяч рублей. Посредника тогда арестовали, в отношении подозреваемых открыли уголовное дело.

Ранее хоккеисты Анвар Сулейманов и Михаил Воробьев признаны виновными по аналогичному делу. Сулейманов получил пять лет условно с испытательным сроком на четыре года. Воробьеву назначили штраф в размере двух миллионов рублей. Последний заявил, что готов служить в армии.

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