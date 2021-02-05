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    05 февраля 2021, 23:23

    Хоккеист Людучин вызвал своего бывшего тренера Разина на бой

    Анатолий Минкин

    Бывший хоккеист «Спартака» Роман Людучин вызвал на открытый бой по правилам ММА тренера «Северстали» Андрея Разина, под началом которого он выступал в «Югре». Видео с вызовом хоккеист опубликовал в своем канале в Telegram.
    Хоккеист Людучин вызвал своего бывшего тренера Разина на бой | Изображение 1
    Источник фото: t.me/Lyuduchin88

    «От лица всех хоккеистов, кого Разин гнобил и унижал, я готов выйти на ринг и ответить по-мужски на том языке, который понимает и проповедует он сам», — заявил Людучин.

    По его словам, Разин в качестве мер воспитания вызывал на бой молодых спортсменов. Но теперь, вызов ему бросает взрослый мужчина. Людучин предложил встретиться на ринге и провести бой по правилам ММА.

    В официальном сообществе клуба «Северсталь» во «ВКонтакте» Андрей Разин ответил на вопросы. В том числе о вызове Людучина.

    «Рома пусть свой живот сначала уберет, потом вызывает», — заявил Андрей Разин. Он подчеркнул, что все слова, которые спортсмен употребил в его адрес ему безразлично. Он не исключил, что на заявление Людучина кто-то сподвиг.

    «Если ругают, провоцируют, значит, я чего-то добиваюсь. Нормальное явление. Я хоккеистам говорю: если вы на льду играете и на вас кричат, значит, вас видят как хоккеистов. И меня видят как тренера. Спасибо Роме. Будем работать дальше», — подытожил Разин.

    Андрей Разин возглавлял хоккейный клуб «Югра с 2016 по 2017 год, откуда перешел сначала в словацкий «Попрад», а потом во владивостокский «Адмирал». С 2018 года занимает пост главного тренера хоккейного клуба «Северсталь». Под его руководством в январе 2019 года команда провела семь победных матчей подряд в Континентальной хоккейной лиге.

    Роман Людучин сменил несколько клубов за свою карьеру. Последней командой, за которую играл 32-летний хоккеист стал венгерский «Уйпешт. Он выступал там в 2020 году.