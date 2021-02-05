Хоккеист Людучин вызвал своего бывшего тренера Разина на бой

Источник фото: t.me/Lyuduchin88

«От лица всех хоккеистов, кого Разин гнобил и унижал, я готов выйти на ринг и ответить по-мужски на том языке, который понимает и проповедует он сам», — заявил Людучин.

По его словам, Разин в качестве мер воспитания вызывал на бой молодых спортсменов. Но теперь, вызов ему бросает взрослый мужчина. Людучин предложил встретиться на ринге и провести бой по правилам ММА.

В официальном сообществе клуба «Северсталь» во «ВКонтакте» Андрей Разин ответил на вопросы. В том числе о вызове Людучина.

«Рома пусть свой живот сначала уберет, потом вызывает», — заявил Андрей Разин. Он подчеркнул, что все слова, которые спортсмен употребил в его адрес ему безразлично. Он не исключил, что на заявление Людучина кто-то сподвиг.

«Если ругают, провоцируют, значит, я чего-то добиваюсь. Нормальное явление. Я хоккеистам говорю: если вы на льду играете и на вас кричат, значит, вас видят как хоккеистов. И меня видят как тренера. Спасибо Роме. Будем работать дальше», — подытожил Разин.

Андрей Разин возглавлял хоккейный клуб «Югра с 2016 по 2017 год, откуда перешел сначала в словацкий «Попрад», а потом во владивостокский «Адмирал». С 2018 года занимает пост главного тренера хоккейного клуба «Северсталь». Под его руководством в январе 2019 года команда провела семь победных матчей подряд в Континентальной хоккейной лиге.

Роман Людучин сменил несколько клубов за свою карьеру. Последней командой, за которую играл 32-летний хоккеист стал венгерский «Уйпешт. Он выступал там в 2020 году.