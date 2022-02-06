Хоккеист Кузьменко покинул расположение сборной России на Олимпиаде

Форвард сборной России по хоккею Андрей Кузьменко из-за травмы покинул расположение национальной команды на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Хоккеист получил повреждение, которое не позволило ему полноценно участвовать в тренировочном процессе.

«Тренерский штаб благодарит Андрея за работу и желает скорейшего восстановления», — говорится в сообщении ФХР.

Мужская сборная России по хоккею проведет свой первый на матч на Олимпиаде 9 февраля против Швейцарии.

Также в квартете В вместе с россиянами и швейцарцами присутствуют Чехия и Дания.

Ранее лыжник Александр Большунов одержал победу в скиатлоне, принеся сборной России первую золотую медаль на ОИ в Пекине. Его соотечественник Денис Спицов завоевал серебро.

Накануне лыжница Наталья Непряева выиграла серебро в женском скиатлоне, а сборная России взяла бронзу в смешанной эстафетной гонке.

Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля, они продлятся до 20 февраля.