Спорт 03 июля 2023, 19:08 Хоккеист Кожевников: ЦСКА будет трудно завоевать Кубок Гагарина в третий раз подряд

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Российскому хоккейному клубу ЦСКА, выступающему в Континентальной хоккейной лиге, будет трудно завоевать Кубок Гагарина в третий раз подряд. Такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в беседе с РИА «Новости».

По словам спортсмена, исходя из истории, чемпионам и фаворитам обычно психологически тяжело повторить свой успех, редко кому удается завоевать титул три раза подряд.

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Кожевников отметил, что главными претендентами на победу в плей-офф КХЛ являются команды «Ак Барс» и «Спартак», сообщил RT.