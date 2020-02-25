Хоккеист Ковальчук мечтал играть вместе с Овечкиным с 13 лет

Хоккеист Илья Ковальчук провел первую тренировку в составе «Вашингтон Кэпиталз» и рассказал, что давно хотел сыграть в одном клубе с Александром Овечкиным. Спортсмены обсуждали эту перспективу с 13 лет.

После первой тренировки в «Вашингтон Кэпиталз» Ковальчук рассказал, что давно хотел играть с Александром Овечкиным в одном клубе.

«С тех пор, как нам было по 13 лет», — процитировала его слова в своем Twitter американская журналистка Саманта Пелл.

При этом хоккеисты не были ровесниками — Илье сейчас 36 лет, а Александру — 34 года.

Ковальчук также рассказал об том, сколько игрового времени будет получать в новой команде — в «Вашингтон Кэпиталз» он перешел из «Монреаль Канадиенс». Журналистка предположил, что теперь он будет меньше времени проводить в игре, но хоккеист с ней не согласился.

«Посмотрим. Все зависит от того, как я буду играть. Если хорошо, то смогу стать игроком первого звена», — сказал он.