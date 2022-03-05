Хоккеист Ковальчук заявил о продаже особняка за $15 млн

Российский хоккеист и чемпион Олимпиады в Пхенчхане Илья Ковальчук решил продать свой особняк в США. Спортсмен хочет выручить от сделки 14,99 миллиона долларов. Об этом сообщило РИА ФАН.

Дом, который находится в Нью-Джерси, имеет восемь спален, 11 ванных комнат, три туалета, гостиную, две кухни, кладовую, винный погреб и столовую. Хоккеист выставил на продажу особняк еще несколько лет назад.

Совсем недавно о продаже особняка в США заявил и бывший хоккеист и игрок клубов НХЛ Алексей Яшин. Он хочет продать дом в элитном пригороде Олд-Уэстбери за девять миллионов долларов.