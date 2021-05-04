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    04 мая 2021, 12:53

    Хоккеист Ковальчук рассказал о возвращении в «Спартак»

    Артур Блянихов

    Бывший бомбардир омского «Авангарда» Илья Ковальчук прокомментировал свое возможное возвращение в столичный «Спартак». Хоккеиста процитировал «Чемпионат».

    «Возвращаюсь ли я в „Спартак“? Посмотрим», — приводит слова спортсмена «Газета.ru».

    По данным издания, 30 апреля соглашение между Ковальчуком и омским клубом было расторгнуто по взаимному согласию. Отмечается, что по итогам минувшего сезона нападающий стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда».