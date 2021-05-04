Хоккеист Ковальчук рассказал о возвращении в «Спартак»

Бывший бомбардир омского «Авангарда» Илья Ковальчук прокомментировал свое возможное возвращение в столичный «Спартак». Хоккеиста процитировал «Чемпионат».

«Возвращаюсь ли я в „Спартак“? Посмотрим», — приводит слова спортсмена «Газета.ru».

По данным издания, 30 апреля соглашение между Ковальчуком и омским клубом было расторгнуто по взаимному согласию. Отмечается, что по итогам минувшего сезона нападающий стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда».