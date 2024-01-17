Спорт 17 января 2024, 18:13 Хоккеист Ковальчук пообещал встретиться с фанатами «Спартака» после критики в свой адрес

Читать 360tv в

В ближайшее время форвард Илья Ковальчук встретится с фанатами «Спартака» и обсудит с ними критику в свой адрес. Об этом хоккеист сообщил сайту «Матч ТВ».

На встрече хоккеист выслушает поклонников столичного клуба, которые заявили, что его возвращение в команду стало ошибкой.

Реклама

«Пообщаемся. Я думаю, никакого недопонимания не будет. Но если написали письмо, то это здорово. Значит, фанатам „Спартака“ небезразлично то, что происходит с командой», — подчеркнул игрок.

Как сообщил сайт kp.ru, 40-летний Ковальчук вернулся в клуб в декабре 2023 года.