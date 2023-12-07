07 декабря 2023, 18:40
Хоккеист Ковальчук подписал контракт со «Спартаком»
Российский хоккеист, левый нападающий Илья Ковальчук заключил контракт с московским клубом «Спартак». Об этом сообщил сайт «КП-Спорт».
Соглашения с игроком будут действовать до конца сезона-2023/24, он будет выступать за столичный клуб под 71-м номером. За выполнение определенных условий руководство клуба планирует выплатить хоккеисту 15 миллионов рублей.
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Отмечается, что ранее Ковальчук играл за «Аталанту», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль» и «Вашингтон».
Хоккей
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